L insegna dei reali di Francia

Vito Manzione | 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'L insegna dei reali di Francia' è 'Fiordaliso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FIORDALISO

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Perché la soluzione è Fiordaliso? Il fiordaliso è un fiore selvatico che cresce principalmente in Europa, caratterizzato da petali azzurri intensi e un centro bianco. La sua presenza è spesso associata ai campi e ai prati, dove si sviluppa in modo spontaneo. Questo fiore simboleggia la serenità e la speranza, essendo molto apprezzato anche in ambito decorativo. La sua naturale bellezza lo rende un elemento distintivo del paesaggio primaverile e estivo. La sua diffusione e il suo aspetto evocano un senso di calma e purezza.

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L insegna dei reali di Francia nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Fiordaliso

Se la definizione "L insegna dei reali di Francia" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Fiordaliso'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: L insegna dei reali di Francia
  • Risposta: FIORDALISO
  • Lunghezza: 10 lettere
  • Schema parole: 10
  • Schema utile: F_________
  • Inizia con: F
  • Finisce con: O

Le 10 lettere della soluzione

F Firenze
I Imola
O Otranto
R Roma
D Domodossola
A Ancona
L Livorno
I Imola
S Savona
O Otranto

La soluzione 'Fiordaliso' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "L insegna dei reali di Francia". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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