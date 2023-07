Insegna blasone - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Insegna blasone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : STEMMA

Significato/Curiosità : Insegna blasone

L'insegna, il blasone o lo stemma sono simboli distintivi che rappresentano un'entità, come una famiglia, un'istituzione o una comunità. Questi simboli sono spesso composti da immagini, figure, colori e elementi decorativi che raccontano una storia o riflettono valori e tradizioni. L'insegna può essere utilizzata per identificare una famiglia nobiliare o una casa, mentre il blasone è tipicamente associato a una famiglia o a un individuo di rango nobiliare. Lo stemma, d'altra parte, è un simbolo ufficiale di una nazione, di una città o di un'organizzazione. Questi simboli distintivi sono stati utilizzati per secoli come espressione di identità e appartenenza, fornendo un senso di orgoglio e riconoscimento per coloro che li indossano o li adottano.

