La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Un grande sconvolgimento' è 'Cataclisma'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CATACLISMA

Curiosità e Significato di "Cataclisma"

Hai risolto il cruciverba con Cataclisma? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 10 lettere più frequenti: Cataclisma.

Perché la soluzione è Cataclisma? Il termine cataclismo si riferisce a un evento di grande portata e distruzione, spesso legato a fenomeni naturali come terremoti, inondazioni o eruzioni vulcaniche. Questi eventi possono causare cambiamenti drastici nell'ambiente e nelle società, lasciando un segno profondo nella storia umana. In un contesto più ampio, può anche descrivere un cambiamento improvviso e radicale in qualsiasi situazione, come un grande sconvolgimento sociale o politico.

Come si scrive la soluzione Cataclisma

Stai cercando la risposta alla definizione "Un grande sconvolgimento"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

C Como

A Ancona

T Torino

A Ancona

C Como

L Livorno

I Imola

S Savona

M Milano

A Ancona

