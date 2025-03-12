Si dice di una spaventosa tragedia nei cruciverba: la soluzione è Immane
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Si dice di una spaventosa tragedia' è 'Immane'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
IMMANE
La parola Immane è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Immane.
Divertiti e prova a risolvere queste domande: Si dice di una tragedia enormemente graveSi dice indicandoSi dice ammettendoSi dice dei propri comodiSi dice supponendo
Stai cercando la risposta alla definizione "Si dice di una spaventosa tragedia"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.Le 6 lettere della soluzione Immane:
I Imola
M Milano
M Milano
A Ancona
N Napoli
E Empoli
Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.