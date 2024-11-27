Si dice di una tragedia enormemente grave

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Si dice di una tragedia enormemente grave' è 'Immane'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: IMMANE

Perché la soluzione è Immane? Un evento di grande gravità e portata, che provoca grande timore e sgomento, viene descritto come immanente. La parola richiama qualcosa di estremamente serio e che si manifesta con forza imminente, coinvolgendo emozioni profonde e una sensazione di urgenza. È spesso usata per indicare situazioni o minacce che sembrano incombenti e di conseguenza molto pesanti.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Si dice di una tragedia enormemente grave" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si dice di una tragedia enormemente grave". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Si dice di una tragedia enormemente grave" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si dice di una tragedia enormemente grave" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Immane:

I Imola M Milano M Milano A Ancona N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si dice di una tragedia enormemente grave" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

