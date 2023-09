Passa per Monaco di Baviera - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Passa per Monaco di Baviera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ISAR

Significato/Curiosita : Passa per monaco di baviera

Sansone (monaco di baviera, 10 settembre 1991) è un calciatore italiano con cittadinanza tedesca, attaccante del lecce. nato a monaco di baviera da genitori... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi isar (disambigua). questa voce o sezione sull'argomento fiumi della germania non cita le fonti... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 settembre 2023

