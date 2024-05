La Soluzione ♚ Colonia : Reno = Monaco di Baviera : x

: ISAR

Curiosità su Colonia : reno = monaco di baviera : x: Del reno, sesto volume, iii dipartimento, isbn 3-590-32101-6 (de) joseph braun: der christliche altar in seiner geschichtlichen entwicklung. monaco di baviera... L'Isar è un fiume che scorre nel Tirolo (Austria) e in Baviera (Germania). La sua sorgente è situata sui Monti del Karwendel in Tirolo, presso Scharnitz; entra in Germania nei pressi di Mittenwald, dove attraversa la pianura della Baviera bagnando Lenggries, Bad Tölz, Geretsried, Wolfratshausen, Monaco, Frisinga e Landshut prima di raggiungere il Danubio nei pressi di Deggendorf. Affluisce da destra nel Danubio a Deggendorf, a 2282 km dalla foce del grande fiume. Con 295 km di lunghezza, è il quarto fiume della Baviera dopo il Danubio, l'Inn e il Meno. In Germania, è il secondo affluente più importante del Danubio dopo l'Inn. Fra gli ...

