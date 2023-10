Bagna Monaco di Baviera - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Bagna Monaco di Baviera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ISAR

Significato/Curiosita : Bagna monaco di baviera

Alla juventus. il 15 agosto seguente, alla partita d'esordio in serie a, bagna il suo debutto contro il sassuolo (3-0) con una rete (quella del vantaggio)... Alla juventus. il 15 agosto seguente, alla partita d'esordio in serie a,il suo debutto contro il sassuolo (3-0) con una rete (quella del vantaggio)... L'Isar è un fiume che scorre nel Tirolo (Austria) e in Baviera (Germania). La sua sorgente è situata sui Monti del Karwendel in Tirolo, presso Scharnitz; entra in Germania nei pressi di Mittenwald, dove attraversa la pianura della Baviera bagnando Lenggries, Bad Tölz, Geretsried, Wolfratshausen, Monaco, Frisinga e Landshut prima di raggiungere il Danubio nei pressi di Deggendorf. Affluisce da destra nel Danubio a Deggendorf, a 2282 km dalla foce del grande fiume. Con 295 km di lunghezza, è il quarto fiume della Baviera dopo il Danubio, l'Inn, e il Meno. In Germania, è il secondo affluente più importante del Danubio dopo l'Inn. Fra gli affluenti ci sono il Loisach e l'Amper. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : Bagna Monaco di Baviera : bagna; monaco; baviera; bagna Cividale del Friuli; Fiume che bagna Cosenza; bagna coste italiane; Costume per bagna nti; Mare che bagna Italia Albania e Grecia; bagna l Italia del sud; È bagna ta a sud dal Mediterraneo; bagna Taranto e Catania; monaco che vive in comunità; Passa per monaco di Baviera; Il monaco più paziente; La fiera della birra di monaco ; Storico monaco russo; monaco di proverbiale pazienza; La grande città tra monaco e Cannes; monaco di Gaza che fu discepolo di sant Antonio abate; Passa per Monaco di baviera ; Un fiume della baviera ; I confini della baviera ; Fiume che scorre in baviera ; In Tirolo e in baviera ; La multinazionale elettrotecnica di Monaco di baviera ; Sono vicine in baviera ;

Cerca altre Definizioni