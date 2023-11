La definizione e la soluzione di: Così sono i denti guasti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CARIATI

Significato/Curiosità : Così sono i denti guasti

I denti guasti o cariati sono caratterizzati da problemi strutturali o decay (carie) che compromettono la loro salute e integrità. Questi difetti dentali possono essere causati da una serie di fattori, tra cui la scarsa igiene orale, l'accumulo di placca batterica, una dieta ricca di zuccheri e l'assenza di controlli dentali regolari. I denti guasti possono manifestarsi attraverso la presenza di cavità, fratture, scheggiature o decolorazioni. Queste condizioni possono causare dolore, sensibilità ai cibi caldi o freddi, difficoltà nella masticazione e compromissione dell'estetica del sorriso. È fondamentale trattare tempestivamente i denti guasti o cariati per evitare complicazioni più gravi, come infezioni, perdita dei denti o danni alle strutture circostanti. La prevenzione è la chiave per mantenere una buona salute dentale, che comprende una corretta igiene orale, una dieta equilibrata e regolari visite dal dentista per controlli e pulizie professionali.

