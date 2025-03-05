Un racconto educativo

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Un racconto educativo' è 'Parabola'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PARABOLA

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Perché la soluzione è Parabola? Una parabola è un racconto che trasmette un insegnamento attraverso una narrazione breve e coinvolgente. Utilizzando simboli e allegorie, questa forma narrativa permette di illustrare valori morali e principi etici in modo semplice e diretto. La parabola si distingue per la sua capacità di far riflettere, offrendo spunti di approfondimento attraverso situazioni che richiedono interpretazione. La sua funzione educativa risiede nel comunicare messaggi importanti in modo accessibile e memorabile.

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Un racconto educativo nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Parabola

La soluzione associata alla definizione "Un racconto educativo" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Parabola'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Un racconto educativo

Un racconto educativo Risposta: PARABOLA

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Schema utile: P_______

P_______ Inizia con: P

P Finisce con: A

Le 8 lettere della soluzione

P Padova A Ancona R Roma A Ancona B Bologna O Otranto L Livorno A Ancona

La soluzione 'Parabola' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un racconto educativo". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.