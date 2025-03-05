Un racconto educativo
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Un racconto educativo' è 'Parabola'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: PARABOLA
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Perché la soluzione è Parabola? Una parabola è un racconto che trasmette un insegnamento attraverso una narrazione breve e coinvolgente. Utilizzando simboli e allegorie, questa forma narrativa permette di illustrare valori morali e principi etici in modo semplice e diretto. La parabola si distingue per la sua capacità di far riflettere, offrendo spunti di approfondimento attraverso situazioni che richiedono interpretazione. La sua funzione educativa risiede nel comunicare messaggi importanti in modo accessibile e memorabile.
Un racconto educativo nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Parabola
La soluzione associata alla definizione "Un racconto educativo" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Parabola'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Un racconto educativo
- Risposta: PARABOLA
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Schema utile: P_______
- Inizia con: P
- Finisce con: A
Le 8 lettere della soluzione
La soluzione 'Parabola' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un racconto educativo". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con racconto: Racconto in versi o in prosa dal quale si ricava un insegnamento morale
Con educativo: Un racconto a scopo educativo