Un racconto a scopo educativo: La favola è un genere letterario caratterizzato da brevi composizioni, in prosa o in versi, che hanno per protagonisti di solito animali – più raramente piante o oggetti inanimati – e che sono fornite di una "morale". Sostantivo Significato e Curiosità su: La favola è un genere letterario caratterizzato da brevi composizioni, in prosa o in versi, che hanno per protagonisti di solito animali – più raramente piante o oggetti inanimati – e che sono fornite di una "morale". favola ( approfondimento) f (pl.: favole) (letteratura) breve racconto in prosa o versi dove parlano e agiscono animali o cose inanimate, e che contiene un insegnamento morale (storia) , (diritto) nel diritto medievale, accordo stretto con giuramento tra i componenti di una comunità di vicini per regolare rapporti di comune interesse, di solito per determinare le colture delle terre e le libertà e gli obblighi degli utenti (familiare) tipico dialettale romanesco, gergale "na favola!", si riferisce a qualcosa di meravigliosamente azzeccato, stupendo, talvolta divertente. Insomma: consapevolmente perfetto! Sillabazione fà | vo | la Pronuncia IPA: /'favola/ Etimologia / Derivazione dal latino fabula, derivazione di fari, ossia "parlare", a sua volta dal greco fµ Sinonimi ( uso letterario ) apologo

apologo fiaba, leggenda, novella, parabola racconto, storia

( per estensione ) mito

mito bugia, chiacchiera, fandonia, frottola, invenzione, pettegolezzo,

menzogna, fola

( popolare ) panzana, diceria, cianci, ciarla; oggetto di scherno, zimbello

panzana, diceria, cianci, ciarla; oggetto di scherno, zimbello commedia, dramma

(familiare) balla Contrari verità, vero Parole derivate cantafavola, favolare, favolatore, favoleggiare, favoloso, favolistico Alterati (diminutivo) favoletta Da non confondere con fiaba: la fiaba ha come protagonisti esseri umani ( principi, principesse) o di aspetto umano (fate, gnomi, ecc.), mentre la favola ha come protagonisti gli animali (la volpe, la rana ...ecc.) Altre Definizioni con favola; racconto; scopo; educativo; Racconto con la morale; Ha per personaggi le bestie; Racconto breve con fini pedagogici e morali; Ispirò un racconto di Poe; Privi di scopo; Inadeguati per lo scopo; Cerca altre soluzioni cruciverba

FAVOLA

