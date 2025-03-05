Duri come il cuoio

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Duri come il cuoio' è 'Coriacei'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CORIACEI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Duri come il cuoio" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Duri come il cuoio". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Coriacei? I coriacei sono materiali o sostanze caratterizzate da estrema resistenza e durezza, simili alla pelle di animale trattata. La loro consistenza robusta li rende adatti a protezioni o coperture che devono durare nel tempo senza deteriorarsi. La parola richiama immediatamente l'immagine di superfici compatte e resistenti, che oppongono resistenza a pressioni o usura. Questa qualità li rende ideali per applicazioni che richiedono solidità e affidabilità, evidenziando la loro natura dure e compatte.

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Duri come il cuoio nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Coriacei

La definizione "Duri come il cuoio" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Duri come il cuoio" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Coriacei:

C Como O Otranto R Roma I Imola A Ancona C Como E Empoli I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Duri come il cuoio" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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