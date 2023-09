Duri da masticare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Duri da masticare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CORIACEI

Significato/Curiosita : Duri da masticare

Essa è coltivata per il chicle (ingrediente tradizionale delle gomme da masticare), estratto dal suo fusto, per il legno pregiato e per il suo frutto,... La tartaruga liuto (dermochelys coriacea vandelli, 1761) è la tartaruga più grande del mondo. è l'unica specie del genere dermochelys e della famiglia...