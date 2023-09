Duri di comprendonio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Duri di comprendonio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : OTTUSI

Significato/Curiosita : Duri di comprendonio

Definita ironicamente all'inizio del video come "un aiuto per duri di comprendonio". il musicista cosmo sheldrake ha dedicato una canzone nel suo album... Angolo ottuso angolo ottuso, in enciclopedia della matematica, istituto dell'enciclopedia italiana, 2013. (en) eric w. weisstein, angolo ottuso, su mathworld... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Duri di comprendonio : duri; comprendonio; duri come la tibia; Sono duri da scolpire; Una ceramica duri ssima; Un legno duri ssimo; Un induri mento a fior di pelle; Perdere il comprendonio ; Lentezza di comprendonio ; Duro di comprendonio ; Dura di comprendonio ; È un impresa per il duro di comprendonio ;

