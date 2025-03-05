Si aprono nell abito

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Si aprono nell abito' è 'Tasche'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TASCHE

Perché la soluzione è Tasche? Le tasche sono le aperture che si trovano nell'abito, progettate per contenere piccoli oggetti o per offrire un elemento di stile. Sono inserite in vari capi di abbigliamento come giacche, pantaloni e gonne, e spesso si distinguono per forma e posizione. Le tasche possono essere pratiche, permettendo di portare con sé oggetti di uso quotidiano, oppure decorative, contribuendo all'estetica complessiva del vestito. La loro presenza arricchisce il design e la funzionalità dell'abbigliamento.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si aprono nell abito". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Si aprono nell abito nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Tasche

Questa pagina è dedicata alla definizione "Si aprono nell abito" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si aprono nell abito" conferma che la soluzione 'Tasche' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Tasche

T Torino A Ancona S Savona C Como H Hotel E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si aprono nell abito" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Tasche' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Riparano le mani dal freddoLe ha vuote lo squattrinatoContenitore nel quale si ripongono rientrando in casa oggetti come monete o chiaviSi ricava nell abitoSi aprono nei pavimentiCosì si procede muovendosi nell oscuritàSi forma nell orecchioSi protende nell acqua