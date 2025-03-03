Assomigliano ai castori

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Assomigliano ai castori' è 'Lontre'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LONTRE

Perché la soluzione è Lontre? Le lontre sono mammiferi acquatici che appartengono alla famiglia dei Mustelidi. Con il loro corpo snello e agile, possiedono una pelliccia folta e impermeabile che li rende perfetti nuotatori. La loro somiglianza con i castori si manifesta nelle abitudini di costruzione di tane e nella capacità di manipolare oggetti con le zampe anteriori. Questi animali vivono in ambienti acquatici e sono noti per la loro agilità in acqua e per il comportamento sociale.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Assomigliano ai castori". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Assomigliano ai castori nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Lontre

In presenza della definizione "Assomigliano ai castori", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Assomigliano ai castori" conferma che la soluzione 'Lontre' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Lontre

L Livorno O Otranto N Napoli T Torino R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Assomigliano ai castori" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Lontre' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Carnivori simili ai castoriCarnivori dei MustelidiHanno pelliccia bruna e lucenteAssomigliano ai dainiAssomigliano ai gattiAssomigliano ai cammelliAssomigliano ai diamanti ma costano decisamente menoAssomigliano ai falchi