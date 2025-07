Carnivori simili ai castori nei cruciverba: la soluzione è Lontre

LONTRE

Curiosità e Significato di Lontre

Vuoi sapere di più su Lontre? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Lontre.

Perché la soluzione è Lontre? Le lontre sono mammiferi acquatici noti per il loro pelo morbido e la loro agilità in acqua. Sono simili ai castori per alcune caratteristiche, come l’abilità di nuotare e il comportamento sociale. Vivono in ambienti acquatici e si nutrono principalmente di pesci e crostacei. La parola lontre richiama proprio queste affascinanti creature, simbolo di adattamento e vita acquatica.

Come si scrive la soluzione Lontre

Hai trovato la definizione "Carnivori simili ai castori" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

L Livorno

O Otranto

N Napoli

T Torino

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I A G V N E T A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "NEGATIVA" NEGATIVA

