Mantiene fresche le bevande nelle camere degli hotel nei cruciverba: la soluzione è Frigobar
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Mantiene fresche le bevande nelle camere degli hotel' è 'Frigobar'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
FRIGOBAR
Curiosità e Significato di Frigobar
La parola Frigobar è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Frigobar.
Divertiti e prova a risolvere queste domande: Piccolo mobile per bevande fresche in hotelCaraffa che mantiene le bevande calde o freddeHotel con ampie camere piscina e spazi apertiNelle camere di certi hotelMantiene le bevande alla temperatura originaria
Come si scrive la soluzione Frigobar
Hai trovato la definizione "Mantiene fresche le bevande nelle camere degli hotel" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.Le 8 lettere della soluzione Frigobar:
Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma
B E E F I
