Una persona che non mantiene lealtà

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Una persona che non mantiene lealtà' è 'Sleale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SLEALE

Perché la soluzione è Sleale? Una persona che non mantiene lealtà può essere descritta come sleale, un individuo che tradisce fiducia e impegni presi. La sua condotta si distingue per mancanza di sincerità e coerenza, compromettendo rapporti e alleanze. La slealtà si manifesta attraverso azioni ingannevoli e comportamenti disonesti, creando sfiducia tra amici, colleghi o familiari. La presenza di una persona sleale spesso genera insicurezza e diffidenza nel contesto sociale o professionale in cui opera.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una persona che non mantiene lealtà". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Una persona che non mantiene lealtà nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Sleale

Questa pagina è dedicata alla definizione "Una persona che non mantiene lealtà" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una persona che non mantiene lealtà" conferma che la soluzione 'Sleale' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Sleale

S Savona L Livorno E Empoli A Ancona L Livorno E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una persona che non mantiene lealtà" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Sleale' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Agisce disonestamenteLo è chi tradisceScorretto nel gioco o nel rapportoGenera errori di personaControllare di personaOgni personaPersona crudele e vileUn pronome di terza persona