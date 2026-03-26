Recipienti da tavola per bevande

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Recipienti da tavola per bevande' è 'Caraffe'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CARAFFE

Perché la soluzione è Caraffe? Le caraffe sono recipienti da tavola progettati per versare e servire bevande come acqua, vino o succhi. Sono generalmente realizzate in vetro, cristallo o ceramica e si distinguono per il loro design elegante e funzionale. La loro forma permette di versare facilmente senza sprechi, garantendo una presentazione raffinata alla tavola. Le caraffe sono elementi indispensabili sia in occasioni formali che informali, contribuendo a creare un'atmosfera accogliente e curata.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Recipienti da tavola per bevande". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Recipienti da tavola per bevande nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Caraffe

Quando la definizione "Recipienti da tavola per bevande" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Recipienti da tavola per bevande" conferma che la soluzione 'Caraffe' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Caraffe

C Como A Ancona R Roma A Ancona F Firenze F Firenze E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Recipienti da tavola per bevande" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Caraffe' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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