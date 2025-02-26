Il pomeriggio dei Francesi

SOLUZIONE: APRÈS MIDI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il pomeriggio dei Francesi" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il pomeriggio dei Francesi". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Après Midi? L'espressione rappresenta il periodo della giornata che segue il mezzogiorno, caratterizzato spesso da attività di relax o socializzazione. È un momento in cui le persone si dedicano a incontri informali o a pause dopo la mattinata intensa, spesso accompagnate da un caffè o un dolce. La cultura francese, in particolare, ha reso questo momento noto con un nome che richiama il tempo che segue il pranzo. Questo intervallo di tempo permette di ricaricare le energie prima di riprendere le attività pomeridiane.

Se la definizione "Il pomeriggio dei Francesi" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il pomeriggio dei Francesi" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Après Midi:

A Ancona P Padova R Roma È - S Savona M Milano I Imola D Domodossola I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il pomeriggio dei Francesi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

