Il mito della vana fatica

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Il mito della vana fatica' è 'Sisifo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SISIFO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il mito della vana fatica" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il mito della vana fatica". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Sisifo? Sisifo è un personaggio della mitologia greca condannato a spingere un masso in salita, solo per vederlo rotolare giù ogni volta che raggiunge la cima. Questa figura rappresenta la fatica infinita e apparentemente inutile di un'azione che non porta a risultati duraturi. Il suo nome è diventato simbolo di uno sforzo incessante e spesso senza senso, in cui il lavoro si ripete senza mai avere una conclusione definitiva. La sua storia incarna la percezione di un impegno privo di scopo reale.

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Il mito della vana fatica nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Sisifo

Per risolvere la definizione "Il mito della vana fatica", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il mito della vana fatica" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Sisifo:

S Savona I Imola S Savona I Imola F Firenze O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il mito della vana fatica" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Fu condannato a un eterna, inutile faticaFiglio di Eolo condannato a un supplizioLa mitologia lo ricorda per un inutile faticauna porta aperta = fatica vanaAlleggerisce la fatica dell uomoDiscorso futile chiacchiera vanaSpostato a faticaGocciolare dalla fatica