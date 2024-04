La Soluzione ♚ Discorso futile chiacchiera vana

La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : CIARLA

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Discorso futile chiacchiera vana: La peggior musica che sia mai esistita. qui è il grossolano errore, o la vana ingiustizia. per me, e per i miei pari, la superiorità di riccardo wagner... La Ciarla fu una rivista umoristico-letteraria fondata a Trieste nel 1858 da Demetrio Livaditi, scrittore di origine greca. Per i suoi sentimenti filo-italiani il giornale fu multato, sequestrato e infine soppresso dall'Austria nell'aprile del 1859, allo scoppio della seconda guerra d'indipendenza. Nell'ultima annata (che uscì per soli sette numeri) vi collaborò il giornalista Leone Fortis, il quale contribuì in modo decisivo alla fortuna del periodico, trasformandolo in giornale illustrato e chiamando a parteciparvi letterati come Arnaldo Fusinato, Giuseppe Guerzoni e Carlo Mascheroni.

Altre Definizioni con ciarla; discorso; futile; chiacchiera; vana;