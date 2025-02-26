Mammiferi come i lupi

Home / Soluzioni Cruciverba / Mammiferi come i lupi

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Mammiferi come i lupi' è 'Canidi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CANIDI

Perché la soluzione è Canidi? I canidi sono un gruppo di mammiferi che comprende animali come i lupi, cani e volpi. Sono caratterizzati da un corpo snello, zampe lunghe e un olfatto molto sviluppato. Questi animali vivono in diverse regioni e spesso formano branchi per cacciare e proteggersi. La loro presenza è fondamentale negli ecosistemi, contribuendo a mantenere l'equilibrio naturale.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Mammiferi come i lupi" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Mammiferi come i lupi". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogevero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Mammiferi come i lupi nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Canidi

La soluzione associata alla definizione "Mammiferi come i lupi" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Mammiferi come i lupi" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Canidi:

C Como A Ancona N Napoli I Imola D Domodossola I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Mammiferi come i lupi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: La famiglia di carnivori con volpi e sciacalliLo sono i lupi e le volpiMammiferi come gli sciacalliIl Costner di Balla coi lupiLa famiglia di mammiferi con le linci e le tigriI mammiferi come ornitorinchi ed echidneIl Kevin di Balla coi lupiMammiferi marini facilmente addomesticabili