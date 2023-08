Mammiferi come gli sciacalli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mammiferi come gli sciacalli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CANIDI

Significato/Curiosita : Mammiferi come gli sciacalli

La società degli sciacalli è costituita intorno ad una coppia monogama che occupa e difende un territorio ben definito. gli sciacalli sono infatti ferocemente... Fa, con i primi canidi emersi 3 milioni di anni dopo in nordamerica durante il miocene. il leptocione è l'antenato di tutti i canidi odierni (i canini... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 12 agosto 2023

