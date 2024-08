La Soluzione ♚ Bernard : ha scritto il romanzo Il commesso La soluzione di 7 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : MALAMUD La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente MALAMUD

Curiosità su Bernard : ha scritto il romanzo il commesso: Biografia Figlio di Bertha (in origine Brucha Fidelman) e Max (in origine Mendel) Malamud, una coppia di immigranti ebrei di origine russa, Bernard nacque nel 1914, quattro anni dopo il matrimonio dei suoi e dopo che la coppia ebbe un figlio nato morto nel 1912. Bernard Malamud (Brooklyn, 26 aprile 1914 – New York, 18 marzo 1986) è stato uno scrittore statunitense di origini ebraiche.

Altre Definizioni con malamud; bernard; scritto; romanzo; commesso; Un pensiero di T. Bernard; Il Bernard del famoso film Amici miei; Bernard : vinse tre Giri d Italia negli Anni 80; Il Tondelli che ha scritto Altri libertini; Un rimprovero scritto dell insegnante; Lo Psycho scritto da Bret Easton Ellis; Si può leggere prima di iniziare il romanzo; La di Parma famoso romanzo di Stendhal; Il romanzo in cui Montalbano risolve indovinelli; Commesso degli uffici pubblici; È doveroso per chi ha commesso una scortesia; Lo è il peccato commesso da Adamo ed Eva;