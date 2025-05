La città in cui andò in esilio Umberto II nei cruciverba: la soluzione è Cascais

CASCAIS

Curiosità e Significato di "Cascais"

Non fermarti alla soluzione! Conosci Cascais più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Cascais.

Cascais è una località balneare in Portogallo, nota per le sue bellezze naturali e storiche. Dopo l'abdicazione nel 1946, Umberto II di Savoia, ultimo re d'Italia, visse in esilio a Cascais, dove trovò rifugio e una vita serena fino alla sua morte nel 1983.

Come si scrive la soluzione: Cascais

Se "La città in cui andò in esilio Umberto II" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

C Como

A Ancona

S Savona

C Como

A Ancona

I Imola

S Savona

