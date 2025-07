La fattura con l onorario del professionista nei cruciverba: la soluzione è Parcella

PARCELLA

Curiosità e Significato di Parcella

Approfondisci la parola di 8 lettere Parcella: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Parcella? La parola parcella indica l'importo che un professionista riceve per il suo lavoro, come un avvocato, un medico o un consulente. È la somma indicata sulla fattura che rappresenta l'onorario concordato per i servizi offerti. In sostanza, è il pagamento che si effettua in cambio delle competenze e dell'assistenza fornita dal professionista.

Come si scrive la soluzione Parcella

P Padova

A Ancona

R Roma

C Como

E Empoli

L Livorno

L Livorno

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R N T C O O E T T T S A O Mostra soluzione



