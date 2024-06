L onorario del professionista

: Il compenso in essa recato è spesso genericamente definito come onorario ovvero onorario professionale. La parcella (nel passato detta anche notula) è un documento emesso da un libero professionista al suo cliente, equivalente alla fattura, per prestazioni delle quali è stato incaricato. .

Italiano: Sostantivo: parcella ( approfondimento) f sing (pl.: parcelle) . (diritto) (economia) documento che attesta il costo della prestazione di un professionista. definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu. Sillabazione: par | cèl | la. Pronuncia: IPA: /par'tlla/ . Etimologia / Derivazione: dal francese parcelle, che deriva dal latino particella diminutivo di pars partis cioè "parte" .