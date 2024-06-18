L onorario dell avvocato

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'L onorario dell avvocato' è 'Parcella'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PARCELLA

Perché la soluzione è Parcella? La parola parcella si riferisce all'importo che un avvocato riceve come pagamento per le sue prestazioni professionali. È una somma stabilita in anticipo o concordata tra l'avvocato e il cliente, spesso basata sulla complessità dell'incarico e sul tempo dedicato. La parcella rappresenta quindi la remunerazione del lavoro svolto, assicurando che il professionista venga compensato adeguatamente. La sua corretta definizione permette di distinguere chiaramente questa voce dagli altri costi legali.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "L onorario dell avvocato". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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L onorario dell avvocato nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Parcella

Questa pagina è dedicata alla definizione "L onorario dell avvocato" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "L onorario dell avvocato" conferma che la soluzione 'Parcella' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Parcella

P Padova A Ancona R Roma C Como E Empoli L Livorno L Livorno A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "L onorario dell avvocato" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Parcella' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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