Il passo vicino a Ponte di Legno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il passo vicino a Ponte di Legno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TONALE

ponte di legno (afi: /'ponte di 'leo/, pont de lègn o put de lègn in dialetto camuno) è un comune italiano di 1 746 abitanti della provincia di brescia... Il passo del tonale (pas del tonàl in dialetto solandro, pas del tunàl in dialetto camuno) (1 884 m s.l.m.) è un valico alpino delle alpi retiche meridionali... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 settembre 2023

