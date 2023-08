Il passo presso Ponte di Legno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il passo presso Ponte di Legno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : TONALE

Significato/Curiosita : Il passo presso ponte di legno

ponte di legno (afi: /'ponte di 'leo/, pont de lègn o put de lègn in dialetto camuno) è un comune italiano di 1 746 abitanti della provincia di brescia... Il passo del tonale (pas del tonàl in dialetto solandro, pas del tunàl in dialetto camuno) (1 884 m s.l.m.) è un valico alpino delle alpi retiche meridionali... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Il passo presso Ponte di Legno : passo; presso; ponte; legno; II passo del velocista; Prossimo al trapasso ; Un noto passo delle Dolomiti; Superata non al passo coi tempi; Alto passo delle Dolomiti; Oggetto di culto presso popoli primitivi; Una scolara presso un istituto religioso; Insieme delle funzioni che un agente svolge presso uno Stato nel tempo in cui è accreditato; Svetta presso Cogne; Santuario presso Serralunga nel Monferrato; Il ponte crollato a Genova nel 2018; Il paesaggista francese autore de Il ponte di Narni; Vi si trova il ponte Mülesteg; ponte superiore di una nave detto anche tolda; Moccia lanciò la moda di attaccarli a ponte Milvio; Varietà di legno assai pregiato; legno ricavato dalla parte più interna del tronco; Colpi di trave di legno o metallo; Relativo a un vegetale con fusto legno so; Un artigiano che lavora il legno ;

Cerca altre Definizioni