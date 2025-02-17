La misura che può essere S M o L

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'La misura che può essere S M o L' è 'Taglia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TAGLIA

Perché la soluzione è Taglia? La parola rappresenta una misura che si utilizza spesso per indicare le dimensioni di un capo di abbigliamento. Questa misura può essere classificata in tre categorie principali: S, M e L, ognuna delle quali corrisponde a una diversa vestibilità. La scelta di questa misura è importante per garantire comfort e aderenza corretta. La voce associata permette di identificare facilmente la taglia desiderata, facilitando l'acquisto e l'uso di indumenti di diverse dimensioni.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La misura che può essere S M o L". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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La misura che può essere S M o L nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Taglia

Questa pagina è dedicata alla definizione "La misura che può essere S M o L" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La misura che può essere S M o L" conferma che la soluzione 'Taglia' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Taglia

T Torino A Ancona G Genova L Livorno I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La misura che può essere S M o L" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Taglia' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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