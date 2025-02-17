Fenomeno che rende inaffidabile la bussola

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La soluzione di 17 lettere per la definizione 'Fenomeno che rende inaffidabile la bussola' è 'Tempesta Magnetica'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TEMPESTA MAGNETICA

Perché la soluzione è Tempesta Magnetica? Una tempesta magnetica è un fenomeno che altera il campo magnetico terrestre, causando disturbi nelle bussole e rendendole inaffidabili. Durante questi eventi, le particelle energetiche provenienti dal sole disturbano le linee di forza del magnetismo terrestre, influenzando le apparecchiature di navigazione. Questo si traduce in una perdita di precisione per le bussole, rendendo difficile determinare correttamente la direzione. La tempesta magnetica rappresenta quindi un evento naturale capace di compromettere strumenti di orientamento.

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Fenomeno che rende inaffidabile la bussola nei cruciverba: la soluzione di 17 lettere è Tempesta Magnetica

Quando la definizione "Fenomeno che rende inaffidabile la bussola" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Tempesta Magnetica'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Fenomeno che rende inaffidabile la bussola

Fenomeno che rende inaffidabile la bussola Risposta: TEMPESTA MAGNETICA

Lunghezza: 17 lettere

17 lettere Schema parole: 8-9

8-9 Schema utile: T_______ _________

T_______ _________ Inizia con: T

T Finisce con: A

Le 17 lettere della soluzione

T Torino E Empoli M Milano P Padova E Empoli S Savona T Torino A Ancona M Milano A Ancona G Genova N Napoli E Empoli T Torino I Imola C Como A Ancona

La soluzione 'Tempesta Magnetica' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Fenomeno che rende inaffidabile la bussola". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.