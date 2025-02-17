Fenomeno che rende inaffidabile la bussola
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SOLUZIONE: TEMPESTA MAGNETICA
Perché la soluzione è Tempesta Magnetica? Una tempesta magnetica è un fenomeno che altera il campo magnetico terrestre, causando disturbi nelle bussole e rendendole inaffidabili. Durante questi eventi, le particelle energetiche provenienti dal sole disturbano le linee di forza del magnetismo terrestre, influenzando le apparecchiature di navigazione. Questo si traduce in una perdita di precisione per le bussole, rendendo difficile determinare correttamente la direzione. La tempesta magnetica rappresenta quindi un evento naturale capace di compromettere strumenti di orientamento.
Fenomeno che rende inaffidabile la bussola nei cruciverba: la soluzione di 17 lettere è Tempesta Magnetica
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Fenomeno che rende inaffidabile la bussola
- Risposta: TEMPESTA MAGNETICA
- Lunghezza: 17 lettere
- Schema parole: 8-9
- Schema utile: T_______ _________
- Inizia con: T
- Finisce con: A
Le 17 lettere della soluzione
La soluzione 'Tempesta Magnetica' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Fenomeno che rende inaffidabile la bussola". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con fenomeno: Il fenomeno che permette di arrivare ad America partendo da Amerigo
Con rende: Gli si rende l anima
Con inaffidabile: Inaffidabile simulatore