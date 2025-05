Seguono la loro squadra in trasferta nei cruciverba: la soluzione è Tifosi

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Seguono la loro squadra in trasferta' è 'Tifosi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TIFOSI

Curiosità e Significato di "Tifosi"

Approfondisci la parola di 6 lettere Tifosi: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Tifosi? La definizione Seguono la loro squadra in trasferta si riferisce ai tifosi, che sono i sostenitori di una squadra sportiva che la accompagnano anche nelle partite giocate fuori casa. Questo termine si adatta perfettamente alla lunghezza richiesta per la soluzione nel cruciverba.

Come si scrive la soluzione: Tifosi

La definizione "Seguono la loro squadra in trasferta" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

T Torino

I Imola

F Firenze

O Otranto

S Savona

I Imola

