Vale un sedicesimo di libbra

Luca Bianchi | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Vale un sedicesimo di libbra' è 'Oncia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

ONCIA

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Vale un sedicesimo di libbra
  • Risposta: ONCIA
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 2
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    OCA
  • Inizia con: O
  • Finisce con: A

Perchè la soluzione è Oncia? L’oncia è un’unità di misura che equivale a un sedicesimo di libbra. Viene spesso usata per pesare alimenti o piccoli oggetti, permettendo di avere una stima precisa senza usare strumenti più grandi. È molto comune in cucina e in alcune professioni di precisione. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Vale un sedicesimo di libbra: risposta da 5 lettere

In presenza della definizione "Vale un sedicesimo di libbra", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Oncia. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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