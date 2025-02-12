Vale un sedicesimo di libbra
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Vale un sedicesimo di libbra' è 'Oncia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Vale un sedicesimo di libbra
- Risposta: ONCIA
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Vocali: 3
- Consonanti: 2
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: OCA
- Inizia con: O
- Finisce con: A
Perchè la soluzione è Oncia? L’oncia è un’unità di misura che equivale a un sedicesimo di libbra. Viene spesso usata per pesare alimenti o piccoli oggetti, permettendo di avere una stima precisa senza usare strumenti più grandi. È molto comune in cucina e in alcune professioni di precisione. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Vale un sedicesimo di libbra: risposta da 5 lettere
In presenza della definizione "Vale un sedicesimo di libbra", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Oncia. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.