Vale un sedicesimo di libbra

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Vale un sedicesimo di libbra' è 'Oncia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

O N C I A

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Vale un sedicesimo di libbra

Vale un sedicesimo di libbra Risposta: ONCIA

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Vocali: 3

3 Consonanti: 2

2 Parole: 1

1 Difficoltà: facile

facile Schema utile: O C A

Inizia con: O

O Finisce con: A

Perchè la soluzione è Oncia? L’oncia è un’unità di misura che equivale a un sedicesimo di libbra. Viene spesso usata per pesare alimenti o piccoli oggetti, permettendo di avere una stima precisa senza usare strumenti più grandi. È molto comune in cucina e in alcune professioni di precisione. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Vale un sedicesimo di libbra: risposta da 5 lettere

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