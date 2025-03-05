Peso che si usava in farmacia

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Peso che si usava in farmacia' è 'Oncia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ONCIA

Perché la soluzione è Oncia? L'oncia rappresenta un'unità di misura storicamente utilizzata in farmacia per pesare i principi attivi e i rimedi. Questa misura, di origine antica, permetteva di quantificare con precisione quantità di sostanze medicinali, facilitando la preparazione di dosaggi accurati. L'oncia si è mantenuta nel tempo come riferimento in vari sistemi di misura, anche se oggi è meno comune. La sua importanza risiede nella precisione che offriva nella preparazione dei medicamenti.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Peso che si usava in farmacia". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Peso che si usava in farmacia nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Oncia

Per risolvere la definizione "Peso che si usava in farmacia", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Peso che si usava in farmacia" conferma che la soluzione 'Oncia' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Oncia

O Otranto N Napoli C Como I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Peso che si usava in farmacia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Oncia' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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