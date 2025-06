Peso usato in Scozia nei cruciverba: la soluzione è Oncia

ONCIA

Perché la soluzione è Oncia? L'oncia è un'unità di misura del peso utilizzata storicamente in Scozia e in altre regioni anglosassoni. Equivale a circa 28,35 grammi ed è spesso associata alle misure di liquidi e prodotti alimentari. Anche se meno comune oggi, rimane un termine affascinante legato alle tradizioni storiche e culturali del Regno Unito.

O Otranto

N Napoli

C Como

I Imola

A Ancona

B B A O B N A Mostra soluzione



