Il sedicesimo quartiere di Palermo

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La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Il sedicesimo quartiere di Palermo' è 'Boccadifalco'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BOCCADIFALCO

Perché la soluzione è Boccadifalco? Boccadifalco è una zona di Palermo caratterizzata da un quartiere popolare che si distingue per la sua storia e le tradizioni locali. Questo quartiere si trova a nord-ovest del centro cittadino ed è noto per la presenza di aree residenziali e spazi verdi. La comunità che lo abita conserva un forte senso di identità e appartenenza, mantenendo vive usanze e feste tipiche. Boccadifalco rappresenta un elemento importante nell'urbanistica della città, contribuendo alla sua varietà culturale e sociale.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il sedicesimo quartiere di Palermo". La risposta di 12 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Il sedicesimo quartiere di Palermo nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Boccadifalco

La definizione "Il sedicesimo quartiere di Palermo" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il sedicesimo quartiere di Palermo" conferma che la soluzione 'Boccadifalco' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 12 lettere della soluzione Boccadifalco

B Bologna O Otranto C Como C Como A Ancona D Domodossola I Imola F Firenze A Ancona L Livorno C Como O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il sedicesimo quartiere di Palermo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Boccadifalco' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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