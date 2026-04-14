Il sedicesimo quartiere di Palermo
La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Il sedicesimo quartiere di Palermo' è 'Boccadifalco'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: BOCCADIFALCO
Perché la soluzione è Boccadifalco? Boccadifalco è una zona di Palermo caratterizzata da un quartiere popolare che si distingue per la sua storia e le tradizioni locali. Questo quartiere si trova a nord-ovest del centro cittadino ed è noto per la presenza di aree residenziali e spazi verdi. La comunità che lo abita conserva un forte senso di identità e appartenenza, mantenendo vive usanze e feste tipiche. Boccadifalco rappresenta un elemento importante nell'urbanistica della città, contribuendo alla sua varietà culturale e sociale.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il sedicesimo quartiere di Palermo". La risposta di 12 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.
Il sedicesimo quartiere di Palermo nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Boccadifalco
La definizione "Il sedicesimo quartiere di Palermo" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il sedicesimo quartiere di Palermo" conferma che la soluzione 'Boccadifalco' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 12 lettere della soluzione Boccadifalco
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il sedicesimo quartiere di Palermo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Boccadifalco' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
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