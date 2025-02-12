La ricorda lo storico

SOLUZIONE: DATA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La ricorda lo storico" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La ricorda lo storico". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Data? La data rappresenta un riferimento temporale che permette di collocare eventi nel passato, aiutando gli storici a ricostruire e comprendere le vicende umane nel tempo. È un elemento fondamentale per organizzare e contestualizzare le informazioni storiche, facilitando la comprensione di periodi specifici e dei loro avvenimenti. Attraverso le date, lo storico può tracciare linee temporali precise e mantenere la memoria degli eventi che hanno segnato la storia.

In presenza della definizione "La ricorda lo storico", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La ricorda lo storico" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Data:

D Domodossola A Ancona T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La ricorda lo storico" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

