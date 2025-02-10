Lo sono due calze diverse

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Lo sono due calze diverse' è 'Spaiate'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SPAIATE

Perché la soluzione è Spaiate? Le spaiate sono due calze diverse, spesso scelte o perse durante il lavaggio, che non formano una coppia perfetta. Questa condizione si verifica quando le calze vengono smaterializzate o separate, lasciando un solo pezzo senza il suo corrispettivo. Le spaiate rappresentano un piccolo mistero domestico, che spesso genera frustrazione o divertimento. In molti casi, si decide di utilizzarle comunque, trasformandole in oggetti utili o decorativi, oppure si conservano in attesa di una possibile riunione.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo sono due calze diverse". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Lo sono due calze diverse nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Spaiate

Questa pagina è dedicata alla definizione "Lo sono due calze diverse" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo sono due calze diverse" conferma che la soluzione 'Spaiate' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Spaiate

S Savona P Padova A Ancona I Imola A Ancona T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo sono due calze diverse" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Spaiate' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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