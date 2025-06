Come le scarpe non uguali nei cruciverba: la soluzione è Spaiate

Home / Soluzioni Cruciverba / Come le scarpe non uguali

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Come le scarpe non uguali' è 'Spaiate'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SPAIATE

Curiosità e Significato di Spaiate

La parola Spaiate è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Spaiate.

Perché la soluzione è Spaiate? Spaiate indica due cose o persone che non sono uguali, che non fanno coppia. Nel caso delle scarpe, significa che sono diverse tra loro, magari una destra e una sinistra o di colori differenti. È un termine che trasmette l’idea di qualcosa o qualcuno che si distingue dalla norma, che non combacia perfettamente. Insomma, essere spaiati è avere un tocco di originalità e unicità.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Lo sono due calze diverseSono uguali all originaleI criteri uguali per tuttiSono uguali nella crescita

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Spaiate

Se ti sei imbattuto nella definizione "Come le scarpe non uguali", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

S Savona

P Padova

A Ancona

I Imola

A Ancona

T Torino

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

G N O B U N L I E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "NIBELUNGO" NIBELUNGO

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.