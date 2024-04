La Soluzione ♚ Lo sono le cose diverse dal normale

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Lo sono le cose diverse dal normale. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : STRANE

Curiosità su Lo sono le cose diverse dal normale: Nota come "curva a campana", "curva normale", "curva gaussiana" o "curva degli errori". la distribuzione normale è considerata il caso base delle distribuzioni... Quelle strane occasioni è un film a episodi italiano del 1976 diretto dai registi Luigi Comencini, Nanni Loy e Luigi Magni.

