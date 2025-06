Provvisoriamente nei cruciverba: la soluzione è Temporaneamente

La soluzione di 15 lettere per la definizione 'Provvisoriamente' è 'Temporaneamente'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TEMPORANEAMENTE

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Temporaneamente? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 15 lettere più frequenti: Temporaneamente.

Perché la soluzione è Temporaneamente? Temporaneamente si riferisce a qualcosa che dura per un periodo limitato, non definitivo. È usato per indicare una soluzione, una condizione o uno stato che si applica solo per un certo tempo, in attesa di un cambiamento o di una soluzione definitiva. È perfetto per situazioni temporanee o provvisorie, offrendo chiarezza senza creare aspettative di stabilità duratura.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Mettere provvisoriamente da parteSi fanno provvisoriamenteChiudere provvisoriamente una fallaCucire provvisoriamente un capo

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

La definizione "Provvisoriamente" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

T Torino

E Empoli

M Milano

P Padova

O Otranto

R Roma

A Ancona

N Napoli

E Empoli

A Ancona

M Milano

E Empoli

N Napoli

T Torino

E Empoli

A N B E O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "EBANO" EBANO

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.