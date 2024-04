La Soluzione ♚ Mettere provvisoriamente da parte

La soluzione di 11 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : ACCANTONARE

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Mettere provvisoriamente da parte: Passata a marcello vinonuovo e a maurizio belpietro (sostituito provvisoriamente nel 2016 da federico novella). il programma era nato il 3 marzo 2015, dalla... La NASA (/'naza/), acronimo di National Aeronautics and Space Administration (in italiano: "Ente Nazionale per le attività Spaziali e Aeronautiche"), è l'agenzia governativa civile responsabile del programma spaziale e della ricerca aerospaziale degli Stati Uniti d'America. Nei suoi primi dieci anni di attività la NASA costruì nuovi centri per la ricerca e sviluppo e per la gestione delle attività aerospaziali: il Goddard Space Flight Center, il Manned Spacecraft Center, il Kennedy Space Center e l'Electronics Research Center. Dopo il Programma Apollo per l'esplorazione della Luna, l'attività spaziale si è sviluppata attraverso il programma ...

Altre Definizioni con accantonare; mettere; provvisoriamente; parte;