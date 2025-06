Si applica su un taglio nei cruciverba: la soluzione è Cerotto

CEROTTO

Perché la soluzione è Cerotto? Si applica su un taglio fa riferimento a un elemento che si attacca sulla pelle per proteggerla e favorire la guarigione. La parola è cerotto, un piccolo adesivo medicato che si utilizza per coprire ferite o abrasioni, mantenendole pulite e aiutando a cicatrizzare più rapidamente. È un alleato quotidiano per prendersi cura delle piccole ferite in modo semplice ed efficace.

