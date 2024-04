La Soluzione ♚ Si applica sulla parte dolorante

La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : CEROTTO

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Curiosità su Si applica sulla parte dolorante: Veniva fasciata ogni giorno, e l'attrice trascorse la maggior parte delle riprese dolorante. schwarzenegger cercò di far cambiare l'iconica frase "i'll... Il cerotto è una striscia, solitamente plastificata, con adesivo annesso che serve per medicare i tagli. Nell'uso comune, una parte di garza copre la fuoriuscita di sangue per facilitarne la guarigione. L'inventore fu Earle Dickson nel 1921.

