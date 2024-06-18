Copre una piccola ferita

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Copre una piccola ferita' è 'Cerotto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CEROTTO

Perché la soluzione è Cerotto? Un cerotto è un piccolo dispositivo adesivo utilizzato per coprire e proteggere una ferita superficiale. La sua funzione principale è impedire l'ingresso di batteri e sporco, favorendo così la guarigione e riducendo il rischio di infezioni. È composto da un supporto morbido e da una parte adesiva che permette di fissarlo saldamente sulla pelle. Questo strumento è molto comune e pratico, ideale per interventi rapidi e per mantenere pulita una ferita.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Copre una piccola ferita". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Copre una piccola ferita nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Cerotto

La definizione "Copre una piccola ferita" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Copre una piccola ferita" conferma che la soluzione 'Cerotto' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Cerotto

C Como E Empoli R Roma O Otranto T Torino T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Copre una piccola ferita" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Cerotto' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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