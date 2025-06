È passato alla storia quello di Alessandro VI nei cruciverba: la soluzione è Nepotismo

Home / Soluzioni Cruciverba / È passato alla storia quello di Alessandro VI

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'È passato alla storia quello di Alessandro VI' è 'Nepotismo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

NEPOTISMO

Curiosità e Significato di Nepotismo

Hai risolto il cruciverba con Nepotismo? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 9 lettere più frequenti: Nepotismo.

Perché la soluzione è Nepotismo? Il termine nepotismo si riferisce alla pratica di favorire parenti e amici, spesso nelle cariche pubbliche o in ambito lavorativo, senza considerare meriti o competenze. Il nome deriva da Alessandro VI, che usò il nepotismo per rafforzare il suo potere e favorire la sua famiglia. Questa parola richiama quindi l'uso di privilegi familiari per ottenere vantaggi personali o politici.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Favoreggiamento ad amici e familiariLo smaccato favoritismo dei pontefici verso i propri parentiLa tendenza dei Papi di un tempo a favorire i parentiVi nacque Alessandro VoltaAlessandro Magno vi sconfisse Dario nel 333 aCQuello di Londra nel 1666 è passato alla storia

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Nepotismo

Hai trovato la definizione "È passato alla storia quello di Alessandro VI" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

N Napoli

E Empoli

P Padova

O Otranto

T Torino

I Imola

S Savona

M Milano

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R A G E Z A E L I E D E N T A L E T N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "AGENZIA DELLE ENTRATE" AGENZIA DELLE ENTRATE

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.