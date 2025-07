Una torre duecentesca a base ottagonale ad Asti nei cruciverba: la soluzione è De Regibus

DE REGIBUS

Curiosità e Significato di De Regibus

Approfondisci la parola di 9 lettere De Regibus: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è De Regibus? De Regibus è una locuzione latina che significa dei re. Si riferisce a qualcosa legato alla regalità o a sovrani, evocando un senso di autorità e nobiltà. Nel contesto storico, può indicare linee dinastiche o simboli di potere monarchico, come nel caso di antiche torri o edifici di prestigio. Un termine ricco di storia e fascino, che richiama il passato regale e la grandeur dell’epoca medievale.

Come si scrive la soluzione De Regibus

Se ti sei imbattuto nella definizione "Una torre duecentesca a base ottagonale ad Asti", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

D Domodossola

E Empoli

R Roma

E Empoli

G Genova

I Imola

B Bologna

U Udine

S Savona

